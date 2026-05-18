Noch ist das Insolvenzverfahren nicht offiziell eröffnet: Der Rhenser Mineralbrunnen befindet sich im vorläufigen Insolvenzverfahren. Was das bedeutet und wie der Stand der Dinge beim Unternehmen sind, erklären zwei Experten im Interview.
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Seit gut zwei Monaten ist bekannt: Der Rhenser Mineralbrunnen hat Insolvenz angemeldet – nicht zum ersten Mal in der Firmenhistorie. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklären Alexander Jüchser, Fachanwalt und vorläufiger Insolvenzverwalter von Rhenser, und Jens Lieser, Fachanwalt für Insolvenzrecht und vor zehn Jahren mit dem Fall Rhenser betraut, wie der Stand des Verfahrens ist, was die Grundlage für ein Insolvenzverfahren ist und wie die ...