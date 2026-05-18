Interview mit zwei Experten
Was ist der Insolvenzgrund bei Rhenser?
Im Gespräch mit unserer Redaktion: Rhensers vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Jüchser (links) und sein Kollege Jens Lieser
Im Gespräch mit unserer Redaktion: Rhensers vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Jüchser (links) und sein Kollege Jens Lieser, der vor zehn Jahren mit dem Unternehmen betraut war.
Ingo Beller

Noch ist das Insolvenzverfahren nicht offiziell eröffnet: Der Rhenser Mineralbrunnen befindet sich im vorläufigen Insolvenzverfahren. Was das bedeutet und wie der Stand der Dinge beim Unternehmen sind, erklären zwei Experten im Interview. 

Lesezeit 4 Minuten
Seit gut zwei Monaten ist bekannt: Der Rhenser Mineralbrunnen hat Insolvenz angemeldet – nicht zum ersten Mal in der Firmenhistorie. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklären Alexander Jüchser, Fachanwalt und vorläufiger Insolvenzverwalter von Rhenser, und Jens Lieser, Fachanwalt für Insolvenzrecht und vor zehn Jahren mit dem Fall Rhenser betraut, wie der Stand des Verfahrens ist, was die Grundlage für ein Insolvenzverfahren ist und wie die ...

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