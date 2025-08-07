Neben Hanfkalksteinen stellt das Unternehmen Nick Naturbaustoffe aus Weißenthurm immer noch Bimskalksteine her. Der Bims zählte einst – mit Bier und Blech – zu den drei Wirtschaftsstandbeinen der Stadt.

Das Familienunternehmen Nick Naturbaustoffe aus Weißenthurm gibt es seit 1920, also seit mehr als 100 Jahren. Ein neuer Zweig des Unternehmens sind die Hanfkalksteine. Daneben werden aber nach wie vor Bausteine aus Naturkalk und Bims produziert – gerade der Bims spielte in Weißenthurm, aber auch der Region, lange eine wichtige Rolle. Wirtschaftlich hat sich die Stadt einst durch die drei Bs ausgezeichnet: Bims, Bier und Blech. Aber was ist davon übrig geblieben?

Ein Blick zurück

Die drei Bs waren für die Stadt Weißenthurm nicht nur wirtschaftlich prägend, sie verhalfen der Stadt am Rhein auch zu einem eigenen Beinamen: Weißenthurm war eine ganze Zeit lang als die Drei-B-Stadt bekannt. Chronologisch betrachtet war das erste B der Bims, der abgebaut und verarbeitet wurde. In einem Interview zum 50-jährigen Jubiläum der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm sprach der damalige Stadtbürgermeister von Weißenthurm, Gerd Heim, von 68 Schwemmsteinbetrieben, die es in der Drei-B-Stadt gegeben haben soll. „Auf alten Fotos kann man sehen, dass über die ganze Ortschaft verteilt Bimbsbetriebe waren“, erzählt Heim, der auch Vorsitzender im Geschichtsverein Weißenthurm ist.

Das zweite B stand für das Bier, das zeitweise von vier verschiedenen Unternehmen in Weißenthurm gebraut wurde: Schultheis, Nette, Bock und Efinger hießen diese vier in der Stadt ansässigen Brauereien. Neben der Herstellung sei auch der Genuss ein Teil dieses Wirtschaftsstandbeins der Stadt gewesen. „ Zu den Brauereien gehörten auch Lokale, in denen das jeweilige Bier ausgeschenkt wurde“, heißt es dazu bei KuLaDi g (Kultur. Landschaft. Digital. – ein Informationssystem über die historische Kulturlandschaft und das landschaftliche kulturelle Erbe des Rheinlands, das vom Landschaftsverband Rheinland bereitgestellt wird).

Auch die Getränkedosenindustrie prägte den Wirtschaftsstandort Weißenthurm – das dritte und letzte B stand für das Blech (und die Blechindustrie im Allgemeinen), aus dem diese Getränkedosen hergestellt wurden. „Der einst größte Verpackungskonzern Europas, Schmalbach-Lubeca, unterhielt zwei Werke in Weißenthurm; zu Spitzenzeiten waren hier bis 1600 Mitarbeiter beschäftigt“, so die Webseite von KuLaDig.

Und wie sieht es heute aus?

Von den drei Bs ist heute in wesentlichen Teilen nur noch das Blech übrig geblieben. Den schon angesprochenen Verpackungskonzern Schmalbach-Lubeca gibt es allerdings nicht mehr. Das Unternehmen wurde 2003 in Teilen vom damals größten Getränkedosenhersteller Ball Corporation übernommen. Heute produziert die Ardagh Group am Standort Weißenthurm noch Getränkedosen. Der andere Teil von Schmalbach-Lubeca wurde im Laufe der Zeit von Trivium Packaging übernommen. „Die machen verschiedene Metallverpackungen, auch in verschiedenen Größen“, erklärt der ehemalige Stadtbürgermeister Heim.

Der Abbau und die Weiterverarbeitung von Bims in Weißenthurm, wie auch in der gleichnamigen Verbandsgemeinde, ist indes tendenziell eingeschlafen. Zwar gebe es noch einzelne Beispiele von Unternehmen, die sich zumindest mit der Weiterverarbeitung beziehungsweise dem Vertrieb von Bims beschäftigen – die Verbandsgemeindeverwaltung kann hier VG-weit aber auch nur drei Unternehmen namentlich aufzählen und verweist dabei darauf, dass diese Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit seien.

Die Bierproduktion kam in der Stadt Weißenthurm zum Erliegen. Am 31. Dezember 2004 endete die Tradition des Bierbrauens in Weißenthurm, als „ als die Schultheis-Brauerei, die zuletzt zum Bitburger Konzern gehörte, den Zapfhahn endgültig zudrehte“, so das KuLaDig.