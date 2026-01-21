Wochenenden in Koblenz Was in verborgenen Altstadtgässchen nachts passiert Doris Schneider 21.01.2026, 10:00 Uhr

i In der Koblenzer Altstadt gibt es Gässchen, in die sich nachts Feiernde zurückziehen. Alexej Zepik

Nachts in der Koblenzer Altstadt ist nicht nur in den Kneipen was los – viele Nachtschwärmer ziehen sich auch in den Schutz von kleinen Gassen und Passagen zurück. Nicht überall ist das erlaubt – und nicht immer ist schön, was Menschen hinterlassen.

Sie liegen im Verborgenen in der Altstadt, aber viele Nachtschwärmer kennen sie ganz genau: Es gibt etliche Gässchen und Passagen in der Koblenzer Altstadt, die die Möglichkeit geben, sich zu treffen, ohne dass es allzu viele Menschen mitbekommen.Das Statzsche Gässchen oder der Kaltenhof, die beide vom Altengraben ausgehen, sind zwei Beispiele von Orten, an denen es nachts nicht immer ruhig ist.







