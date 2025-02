Sexuelle Gewalt gegen Frauen „Was ich anhatte“: Ausstellung in Koblenz wühlt auf 18.02.2025, 13:35 Uhr

i Kleidung von Frauen, denen sexuelle Gewalt angetan wurde, ist mit authentischen Schilderungen der Opfer in einer Ausstellung zu sehen. Sascha Ditscher

„Die haben Witze gemacht, wie ich wohl ohne Jogginghose aussehe.“ Mona ist mit angeblichen Freunden in einer Hütte im Wald. Plötzlich sind die anderen Mädchen weg, sie ist allein mit ein paar Jungs. Die Lage eskaliert.

Sonnenlicht fällt in die Ausstellung im Innenhof am Dreikönigenhaus in der Koblenzer Altstadt, fällt auf Kleidungsstücke, die mitten im Raum auf Bügeln hängen. Eine Lederjacke und eine schwarze Jeans, ein blaues Sommerkleid, Jogginghose und geringeltes T-Shirt, ein Oma-Nachthemd.

