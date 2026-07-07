Nach Rhenser-Übernahme Was hat Refresco mit den Koblenzer Bieren vor? Annika Wilhelm 07.07.2026, 09:00 Uhr

i Rhenser bleibt erhalten, dazu gehören auch die Koblenzer Biere. Kim Fauss

2024 ging die Koblenzer Brauerei insolvent, daraufhin wurden die Koblenzer Biere von Rhenser übernommen. Doch was passiert nun, nachdem Rhenser von Refresco gekauft wurde?

Nach der Insolvenz der Koblenzer Brauerei übernahm der Rhenser Mineralbrunnen 2024 die Markenrechte an den Koblenzer Bieren. Doch im Frühjahr 2026 musste das Traditionsunternehmen in Rhens selbst einen Insolvenzantrag stellen. Inzwischen gibt es Rettung: Die Refresco Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Mönchengladbach übernimmt das Unternehmen in Rhens, die Marke kann damit erhalten bleiben.







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