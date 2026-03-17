Einkaufen in Mülheim-Kärlich Was hat der Gewerbepark in Sachen Männermode zu bieten? Judith Nick 17.03.2026, 17:05 Uhr

i Bekleidungsgeschäfte in der Industriestraße im Gewerbepark Mülheim Kärlich Ingo Beller

Wenn man(n) sich einkleiden will, liegt es nahe, im Gewerbepark Mülheim-Kärlich vorbei zu schauen. Doch wie viel haben die Modeoutlets dort für die Herren der Schöpfung zu bieten – lohnt sich der Besuch?

Als Mann shoppen zu gehen, kann frustrierend sein. Frauen haben oft mehr Auswahl, wenn sie auf der Suche nach neuen Outfits sind. Viele Geschäfte haben vorrangig Frauenmode im Angebot, so zumindest ist der Eindruck. Da stellt sich die Frage: Wie viel haben die Mode-Outlets im Gewerbepark Mülheim-Kärlich für Männer zu bieten?







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