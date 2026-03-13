Aktion „Rettet die Knolle“ Was haben Koblenzer Studenten und Kartoffeln gemeinsam? Judith Nick 13.03.2026, 11:00 Uhr

i Zu viele Kartoffeln sind auch nicht ideal: Die letztjährige Ernte war so gut, dass die Nachfrage geringer ist als das Angebot. Eine Initiative will nun gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen. Philipp Schulze. dpa

Eigentlich ist eine gute Ernte erfreulich. So auch die letzte Kartoffelernte. Aber die Nachfrage ist viel geringer als das Angebot: Die Kartoffeln werden kaum genutzt. Eine Initiative der Studierendenwerke – auch in Koblenz – wirkt dem entgegen.

Berge von ungenutzten Knollen: Nach einer besonders guten Kartoffelernte türmen sich die Kartoffeln nun in den Lagern. Denn die Nachfrage nach dem Knollengemüse ist deutlich geringer als das Angebot. Dem wollen die Studierendenwerke in Deutschland nun entgegenwirken: Unter dem Motto „Rettet die Knolle!







