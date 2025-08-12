Wie geht es mit der Buslinie 29 in Koblenz weiter? Nutzerzahlen sprechen mit dem betriebswirtschaftlichen Blick eine deutliche Sprache. Doch auch, wenn die Linie nur Wenige nutzen – für manche ist sie wirklich wichtig.

Im Schnitt weniger als zwei Menschen nutzen die Buslinie 29, die die Stadtteile Niederberg, Arenberg, Arzheim und Asterstein verbindet, pro Fahrt. Das bedeutet aber nicht, dass sie für manche nicht wichtig ist. Gerade für einige ältere Fahrgäste ist die Verbindung eine große Stütze im Alltag – oder befähigt sie zu einem selten gewordenen Stück Eigenständigkeit.

Ursula Kappes hat die Uhr schon ein bisschen im Blick. „Ich muss gleich noch auf die Bank, ich hab kein Geld mehr zu Hause“, sagt die noch sehr rüstige 90-Jährige und lacht. Seit es keine Bankfiliale oder geschweige denn einen Automaten in Arzheim mehr gibt, fährt sie mit der Buslinie 29 zur nächsten Filiale nach Niederberg. „Das passt perfekt, weil bis ich das Geld geholt habe, hat der Bus den Bogen gemacht und ich kann direkt wieder zurückfahren.“

Im Leben von Ursula Kappes spielt die Linie 29 eine wichtige Rolle. Drei- bis viermal pro Woche steigt sie in die Minibusse in Richtung Niederberg ein, „das ist so praktisch, da kann ich zur Apotheke, zum Arzt und einkaufen gehen“. Die Betonung liegt dabei vor allem auf dem „kann ich“. „Ich muss ehrlich sein: Ich fühle mich mit dem kleinen Bus selbstständig. Wenn er nicht mehr da ist, kann ich Ihnen sagen, dann bin ich unselbstständig“, sagt Kappes.

Das Autofahren hat sie erst vor wenigen Monaten komplett eingestellt, den Bus nutzt Kappes aber schon seit mehr als zwei Jahren regelmäßig, dafür hat sie sich extra das Deutschlandticket angeschafft. Gäbe es die Linie nicht, wäre Kappes bei alltäglichen Terminen wie dem Arztbesuch darauf angewiesen, dass sie jemand fährt. Ihre Tochter wohne zwar in der Nähe, aber Zeit hätte sie durch die Arbeit auch nicht immer, „deswegen gehe ich ja noch jeden Tag mit ihrem Hund Gassi“, so die 90-Jährige.

Sie hofft, dass zumindest irgendeine Busverbindung zwischen den Höhenstadtteilen erhalten bleibt. Ihr Vorschlag: „Vielleicht kann man ja Linien verbinden, die dann eine größere Runde fahren.“

i Unter der Woche fährt die Linie 29 in Arzheim aktuell 14 Mal im Stundentakt. Matthias Kolk

Nicht ganz so oft wie Ursula Kappes, aber doch regelmäßig, fährt Reinhilde Keul mit der Buslinie 29. „Ich fahre mit ihr einmal die Woche zum Netto auf den Asterstein zum Einkaufen“, erzählt die 77-Jährige beim Treffen mit unserer Zeitung. Zwar würden ihr ihre Enkel auch immer wieder anbieten, das für sie zu übernehmen, aber auch für Keul gilt: „Ich will das gerne selber machen, solange ich noch kann.“

Bevor die Linie 29 vor rund fünf Jahren eingeführt wurde, sei sie immer mit dem Bus nach Ehrenbreitstein zum Lidl gefahren, das würde sie auch wieder machen, wenn es die Linie 29 nicht mehr gäbe, sagt Keul. Dass die Zukunft der Verbindung ungewiss ist, wundert die Arzheimerin nicht. Sie hat sogar Verständnis dafür, dass sich die Koveb Gedanken macht. „Es sitzen in der Regel vielleicht zwei bis drei Leute drin“, manchmal fahre sie auch allein.

Was manche vielleicht von der Nutzung der Linie abschreckt, glaubt Reinhilde Keul, sei der Fahrpreis. Eine einfache Fahrt nach Asterstein kostet 4 Euro, weil auf dem Weg eine Wabengrenze überfahren wird. Hin und zurück kommt man zwischen Arzheim und Asterstein am günstigsten mit der Koblenz-Tageskarte für 5,50 Euro. „Ich höre immer, dass die Leute sagen, es ist zu teuer“, berichtet Keul. Trotzdem meint sie, dass es auch in Zukunft wichtig ist, dass es eine Verbindung zwischen den Höhenstadtteilen gibt. Immerhin gebe es mittlerweile auch viele Ärzte, etwa in Arenberg und Niederberg, „das war früher noch nicht so“.

Einer, der regelmäßig mit dem Bus zum Arzt nach Arenberg fährt, ist Walter Hülpert. Seit einigen Jahren ist er auf einen Rollator angewiesen, Autofahren ist nicht mehr drin. Er sagt: „Für mich ist das mit der Linie optimal.“ Bis zur Bushaltestelle kommt Hülpert trotz eingeschränkter Beweglichkeit noch gut hin und zurück. Drei- bis viermal pro Woche nutzen er und seine Frau die Linie 29. Würde es sie nicht mehr geben, „wäre das eine ganz große Umstellung“, sagt Walter Hülpert.

Wäre geringere Taktung eine Option?

Er verkennt aber auch nicht, dass regelmäßige Nutzer wie er die Ausnahme sind. „Wenn der Bus mit zwei, drei Mann gefüllt ist, ist er rappelvoll“, beschreibt Hülpert die geringe Auslastung. Die Taktung kann man aus seiner Sicht reduzieren. „Ab drei Uhr nachmittags könnte man die Linie einstellen, genauso samstags“ meint er.

Lieber reduzieren als ganz abschaffen, ist also Walter Hülperts Ansicht. Die Koveb betonte zuletzt gegenüber unserer Zeitung, ihr sei daran gelegen, den ÖPNV in der Stadt weiterhin attraktiv und zugänglich für möglichst viele Menschen zu gestalten. Mindestens drei Arzheimer hoffen, dass in dieser Aussage weiter eine Verbindung nach Arenberg, Niederberg und Asterstein mitgedacht wird.