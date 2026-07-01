Automobilbranche unter Druck Was einen Streik bei ZF Koblenz besonders machen würde Peter Meuer 01.07.2026, 17:03 Uhr

i ZF in Koblenz-Kesselheim: Seit Monaten steht die Frage im Raum, wie es für den Standort und die Mitarbeiter dort weiter geht. Ingo Beller

Die Zeichen stehen auf Konfrontation, ein Arbeitskampf ist möglich: Die Gespräche zwischen IG Metall und ZF zum Jobabbau in Koblenz stocken. Sollte es zum Streik kommen, fände dieser diesmal unter anderen Vorzeichen statt. Eine Analyse.

Der Wind hat sich offenbar gedreht bei ZF im Industriegebiet in Kesselheim. Zieht da gar ein Sturm auf? Seit ein paar Tagen ist klar: Die Verhandlungen über die Zukunft des Standortes stocken. Die IG Metall Koblenz spricht davon, sich auf eine mögliche „Eskalation“ vorzubereiten.







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