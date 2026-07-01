Die Zeichen stehen auf Konfrontation, ein Arbeitskampf ist möglich: Die Gespräche zwischen IG Metall und ZF zum Jobabbau in Koblenz stocken. Sollte es zum Streik kommen, fände dieser diesmal unter anderen Vorzeichen statt. Eine Analyse.
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Der Wind hat sich offenbar gedreht bei ZF im Industriegebiet in Kesselheim. Zieht da gar ein Sturm auf? Seit ein paar Tagen ist klar: Die Verhandlungen über die Zukunft des Standortes stocken. Die IG Metall Koblenz spricht davon, sich auf eine mögliche „Eskalation“ vorzubereiten.