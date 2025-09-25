Das Koblenzer MVZ-Labor will nächstes Jahr mit Drohnen Fracht zwischen Koblenz und Mayen transportieren. Ein Experte erklärt, welche Auswirkungen Drohnen auf Tiere und Umwelt haben und wie effizient sie sind.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn alles nach Plan läuft, sollen schon im nächsten Jahr Drohnen für die medizinische Logistik zwischen dem MVZ-Labor Koblenz und dem St.-Elisabeth-Krankenhaus in Mayen eingesetzt werden. Als Fachmann für das Projekt hat das MVZ den Dresdner Drohnenexperten Holger Schulze gewonnen.