Luftweg für MVZ-Labor Koblenz
Was Drohnen können: Holger Schulze wertet 600 Flüge aus
Drohnenexperte Holger Schulze (links) mit Dirk Schmidt (labororganisatorische Beratung MVZ-Labor Koblenz) bei der Vorstellung einer Drohne auf dem R56+ Innovations-Campus im Debeka-Campus Moselweiß.
Alexander Thieme-Garmann

Das Koblenzer MVZ-Labor will nächstes Jahr mit Drohnen Fracht zwischen Koblenz und Mayen transportieren. Ein Experte erklärt, welche Auswirkungen Drohnen auf Tiere und Umwelt haben und wie effizient sie sind. 

Wenn alles nach Plan läuft, sollen schon im nächsten Jahr Drohnen für die medizinische Logistik zwischen dem MVZ-Labor Koblenz und dem St.-Elisabeth-Krankenhaus in Mayen eingesetzt werden. Als Fachmann für das Projekt hat das MVZ den Dresdner Drohnenexperten Holger Schulze gewonnen.

