Anwohner haben die Befürchtung, dass ihr Spazierweg am Koblenzer Moselufer bald nicht mehr fürs Flanieren geeignet ist. Denn der Weg in Höhe von Moselweiß soll ausgebaut und zu einem Fuß- und Radweg werden. Das sind die Ängste.
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Bei einer Info-Veranstaltung der Interessengemeinschaft Moselufer im Weinhaus „Zum schwarzen Bären“ in Moselweiß war das Interesse der Bürger riesig. Hintergrund ist der Beschluss der Stadt, nach Fertigstellung des Geh- und Radwegs zwischen Lay und Moselweiß den 2,3 Kilometer langen Geh- und Radweg zwischen der Gülser Brücke und der Peter-Klöckner-Straße im Rauental auf 3,5 Meter zu verbreitern.