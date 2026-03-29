Ausbau am Koblenzer Moselufer
Was die Bürger am geplanten Geh- und Radweg stört
Ab hier, auf Höhe der Gülser Brücke, soll der Geh- und Radweg ausgebaut werden.
Ab hier, auf Höhe der Gülser Brücke, soll der Geh- und Radweg ausgebaut werden.
Alexander Thieme-Garmann

Anwohner haben die Befürchtung, dass ihr Spazierweg am Koblenzer Moselufer bald nicht mehr fürs Flanieren geeignet ist. Denn der Weg in Höhe von Moselweiß soll ausgebaut und zu einem Fuß- und Radweg werden. Das sind die Ängste.

Lesezeit 2 Minuten
Bei einer Info-Veranstaltung der Interessengemeinschaft Moselufer im Weinhaus „Zum schwarzen Bären“ in Moselweiß war das Interesse der Bürger riesig. Hintergrund ist der Beschluss der Stadt, nach Fertigstellung des Geh- und Radwegs zwischen Lay und Moselweiß den 2,3 Kilometer langen Geh- und Radweg zwischen der Gülser Brücke und der Peter-Klöckner-Straße im Rauental auf 3,5 Meter zu verbreitern.

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