Was die Besucher bei Rhein in Flammen in Koblenz erwartet

Vom 8. bis zum 10. August wird in Koblenz Rhein in Flammen gefeiert. Wir werfen vorab einen Blick auf das Programm in den sieben Eventarealen des größten Sommerfests der Stadt.

Man mag es bei dem Wetter kaum glauben, aber nicht mehr lange, und Rhein in Flammen in Koblenz steht an. Immerhin: Mit Niedrigwasser wird es spätestens nach den jüngsten Regengüssen beim Schiffskonvoi in diesem Jahr wohl keine Probleme geben. Das Höhenfeuerwerk und erstmals eine Drohnenshow am Samstagabend sind bei Rhein in Flammen zudem nur zwei Punkte auf einem vollen Programmzettel. Erwartet werden rund 140.000 Besucher. Was auf die vom 8. bis zum 10. August in den verschiedenen Arealen an den Flussufern wartet, haben wir zusammengefasst:

1Pink-Area: Am Moselufer können Besucher auf einigen Fahrgeschäften, wie einem Riesenrad oder einer Kinderachterbahn, Koblenz aus der Höhe betrachten oder mal ordentlich durchgeschüttelt werden. Auf dem „Kirmesplatz“ von Rhein in Flammen wird es an allen Tagen auch Essens- und Getränkestände geben, außerdem etwa ein Wasserspiel für Kinder oder Dosenwerfen. Geöffnet haben die Schaustellerwagen und Fahrgeschäfte in der Pink-Area am Freitag von 14 bis 24 Uhr, am Samstag von 13 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

i Ein Riesenrad wird es auch in diesem Jahr wieder am Koblenzer Moselufer geben. Sascha Ditscher (Archiv)

2ADAC-Area: Viel Programm für Kinder wird es freitags (14 bis 18 Uhr), samstags (13 bis 18 Uhr) und sonntags (12 bis 18 Uhr) in der ADAC-Area auf den Wiesen hinter dem Deutschen Eck und neben dem Wasserspielplatz geben. Kinderschminken, Hüpfburg, Stand-up-Paddling und Rodeo stehen für Jungs und Mädchen bereit. Auf der Bühne treten über das Wochenende verteilt junge Künstler aus der Region und viele weitere Acts aus ganz unterschiedlichen Genres auf, darunter Alternative Rock von Good Day To Cry (Freitag, 17 bis 18 Uhr), die Kinderliedermacher von Pigband Borste (Samstag, 15 bis 16 Uhr) oder iranische Folklore von Avana (Sonntag, 14 bis 14.30 Uhr). Am Sonntag findet um 10 Uhr zudem ein ökumenischer Gottesdienst statt.

3 Gold-Area: Auf der Bühne am Deutschen Eck ist am Freitag der Höhepunkt der Auftritt der Höhner (21.30 bis 23 Uhr). Am Samstag spielt unter anderem von 21 Uhr bis Mitternacht die Koblenzer Coverband Hotspot. Wie in allen anderen Areas auch gibt es am Eck gastronomische Angebote, hier von italienischem Streetfood bis süßen Crêpes.

4Blue-Area: Eine große Auswahl an Speisen und Getränken finden Besucher in der Blue-Area am Konrad-Adenauer-Ufer zwischen Deutschem Eck und Seilbahn-Talstation. Hier kann man sich mit Cocktails, regionalen Weinen, Baumstrietzeln, Bratwürsten oder Steaks eindecken. Das Bühnenprogramm in der Blue-Area steht in diesem Jahr im Zeichen des Blues und Rock’n’Roll. Auftreten werden Sam & His Buddies (Freitag, 21 bis 24 Uhr und Samstag, 20.30 bis 24 Uhr), Louisiana Experience (Samstag, 13 bis 15.50 Uhr und Sonntag, 11 bis 14.15 Uhr) sowie Donohue & Wendling (Freitag, 18 bis 20.30 Uhr, Samstag, 16.30 bis 20 Uhr und Sonntag, 15 bis 18 Uhr).

5 068-Area: Am Rheinufer zwischen Seilbahnstation und Pegelhaus legen über Rhein in Flammen zahlreiche DJs auf, darunter Alex Breitling (Freitag, 20 bis 22 Uhr), Karliboi (Samstag, 18 bis 20 Uhr) oder Abimixx (Samstag, 22 bis 24 Uhr). Gastronomisch wird in der 068-Area unter anderem Fastfood angeboten, zum Beispiel Currywurst, Pommes und Pizza.

6Silver-Area: Entspannung und Genuss stehen in der Silver-Area am Rheinufer auf Höhe der Rheinstraße auf dem Programm. Hier gibt es keine Bühne und keine Live-Musik. In Augustas Weingärtchen zwischen den großen Platanen können regionale Weine probiert werden, darüber hinaus findet man hier auch Cocktails, Biere und andere Getränke.

7Kevag-Telekom-Area: Selbst ans Mikro treten können Besucher bei der Karaoke Night am Freitagabend, 21 bis 24 Uhr, auf der Bühne vor dem prachtvollen Gebäude des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Am Samstag legen hier einige DJs auf, darunter Frau Anne Mannow (18 bis 20 Uhr) oder Spherart (22 bis 24 Uhr). Am Sonntag gehört die Bühne in der Kevag-Telekom-Area den Kindern bei der Kinderkaraoke und einer Open Stage. Außerdem wird es Kinderschminken und verschiedene Bastelangebote geben.

Drohnenshow über der Festung

Insgesamt ist das Festgelände von Rhein in Flammen 2025 also in sieben Areale aufgeteilt, im vergangenen Jahr waren es noch acht. Die Blue-Area wurde vergrößert und hat jetzt auch – anders als in 2024 – ein eigenes Bühnenprogramm, erklärt Jan Moryson, Marketingleiter der Koblenz-Touristik. Der Veranstalter betont, das Programm solle für jede Altersgruppe etwas bieten.

Die wohl aufsehenerregendste Neuerung ist in diesem Jahr die Drohnenshow am Samstagabend. Sie wird irgendwann rund ums Höhenfeuerwerk gegen 23 Uhr über der Festung zu sehen sein. Wann genau, das verraten die Organisatoren bewusst nicht, um Störungen zu vermeiden. 400 mit LED ausgestattete Drohnen werden eine extra programmierte Rhein-in-Flammen-Show in den Himmel tanzen. Am besten zu sehen sein wird sie, wie das Höhenfeuerwerk auch, vom Rheinufer aus.

Das komplette Programm mit allen Liveauftritten und mehr gibt es im Internet unter www.rif-koblenz.de