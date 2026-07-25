Seit Jahren beschweren sich Einheimische und Reisende über den unschönen Anblick des Koblenzer Stadtteilbahnhofs in Ehrenbreitstein. Nun wird die Anlage saniert. Was alles auf dem Sanierungsplan steht.
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Der Koblenzer Stadtteilbahnhof in Ehrenbreitstein ist Teil der Generalsanierung der Bahn. Während zuletzt der Rückbau und Abriss liefen, stehen einige Sanierungsarbeiten auf dem Plan, die den Bahnhof schöner und moderner machen sollen.Die Bahn zählt folgende Punkte auf:Bahnhof Ehrenbreitstein