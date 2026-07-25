Generalsanierung in Koblenz Was die Bahn in Ehrenbreitstein alles neu macht Katrin Steinert 25.07.2026, 08:00 Uhr

i Am Bahnhof in Ehrenbreitstein wird seit einiger Zeit gebaut. Alexej Zepik

Seit Jahren beschweren sich Einheimische und Reisende über den unschönen Anblick des Koblenzer Stadtteilbahnhofs in Ehrenbreitstein. Nun wird die Anlage saniert. Was alles auf dem Sanierungsplan steht.

Bahnhof Ehrenbreitstein Dachmodernisierung an Mittel- und Außenbahnsteig

Erneuerung der Zuwegung

Taktile Wegeleitung und ... Der Koblenzer Stadtteilbahnhof in Ehrenbreitstein ist Teil der Generalsanierung der Bahn. Während zuletzt der Rückbau und Abriss liefen, stehen einige Sanierungsarbeiten auf dem Plan, die den Bahnhof schöner und moderner machen sollen.Die Bahn zählt folgende Punkte auf:...







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