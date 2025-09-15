Koblenz – Teil eines Weltkulturerbes. Darauf ist man in der Rhein-Mosel-Stadt durchaus stolz. Aber hat der Status auch mehr Nutzen, als nur gut auszusehen? Eine Antwort der Stadt auf eine Anfrage der FDP legt nahe: Ja, hat er.

Dass Koblenz im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal liegt, klingt schön und erfüllt den einen oder anderen Einwohner bestimmt auch mit Stolz. Aber was bringt der Stadt dieser Status eigentlich, außer dass man mit der Unesco über die Zukunft der Seilbahn verhandeln muss? Welche (finanziellen) Vorteile hat der Welterbestatus Koblenz bisher gebracht? Eine Antwort der Stadtverwaltung in Abstimmung mit der Koblenz-Touristik auf eine FDP-Anfrage im Stadtrat zeigt: Das Siegel lohnt sich.

Finanziell hat Koblenz in der Vergangenheit immer wieder davon profitiert, zu einem Welterbe dazuzugehören. 685.000 Euro bekam man bisher aus der sogenannten Leader-Förderung, unter anderem flossen davon mehr als 450.000 Euro in die Instandsetzung des Torhauses und Vorplatzes am Fort Asterstein. „Koblenz stellt regelmäßig Förderanträge im Rahmen der Leader-Mittel, die nur durch die Zugehörigkeit zum Welterbe Oberes Mittelrheintal [...] vergeben werden“, so die Stadt.

Vorteil bei bestimmten Förderungen

Besonders profitierte Koblenz außerdem bei der Sanierung der Großfestung, als 2009/10 das Bundesinvestitionsprogramm „Nationale Welterbestätten“ ausgelobt wurde. Jeweils 2,4 Millionen Euro bezuschussten Bund und Land. Die Stadt erklärt: „Förderungen des nationalen Städtebaus werden regelmäßig [...] beantragt. Die Bedeutung als Welterbestätte begünstigt die Bewilligung, da das Förderinteresse des Bundes die Welterbestätten umfasst.“ Grundsätzlich lässt sich also sagen: Für Förderungen durch Bund, Land oder sogar die EU, kann der Welterbestatus ein Vorteil sein – manchmal eröffnet er sogar erst Fördermittel.

Der Aufwand, den Welterbestatus zu erhalten, hält sich demgegenüber offenbar in Grenzen. Die FDP-Fraktion fragte sowohl nach dem finanziellen als auch dem Verwaltungsaufwand. In der Antwort der Stadt heißt es: Von 2021 bis 2024 habe man rund 58.000 Euro aufgewendet.

Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf Planungen rund um die Seilbahn, die seitens der Unesco sehr wahrscheinlich auf Dauer als welterbeverträglich eingestuft wird. Um in der Vergangenheit gegenüber der Unesco mit anderen Akteuren geschlossen eine gemeinsame Position zu vertreten, habe es verschiedene Vernetzungstreffen und Veranstaltungen gegeben, darunter fällt auch der Realisierungswettbewerb für den geplanten Umbau der Berg- und Talstation.

Touristisch hat der Welterbestatus zumindest am Anfang keinen erkennbaren Einfluss genommen. „Eine nennenswerte Erhöhung der touristischen Übernachtungszahlen in Koblenz ist unmittelbar nach der Anerkennung als Welterbe im Jahr 2002 nicht erkennbar.“ Gesteigert habe sich aber definitiv die Zusammenarbeit der verschiedenen Regionen miteinander. Das wiederum wirkte sich durchaus positiv auf den Tourismus aus, zum Beispiel durch Regionen übergreifende Projekte, wie die William-Turner-Route.

„Das Interesse an der Region ist deutlich gestiegen.“

So wird der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal zitiert.

Durch das Welterbe konnte sich Koblenz außerdem touristisch neu profilieren. „Als wesentlichen Nutzen des Welterbetitels für die Region können wir eindeutig die Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen der Region benennen“, wird der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrhein in der Antwort der Stadt zitiert.

Grundsätzlich hebt der Zweckverband hervor, der Welterbetitel „unterstreicht die historisch-kulturelle Bedeutung des Tals und hilft allen Akteuren, sich dieser immer wieder bewusst zu werden“. In erster Linie geht es sinngemäß darum, die schützenswerte Heimat verantwortungsvoll zu pflegen. Die größere Aufmerksamkeit kommt aber natürlich hinzu: „Das Interesse an der Region ist deutlich gestiegen, sei es bei kulturinteressierten Besuchern wie auch bei internationalen Welterbe-Fachleuten und anderen Unesco-Stätten.“