Podiumsdiskussion in Koblenz Was braucht es, damit die Wohnung bezahlbar bleibt? Wolfgang Lucke 18.11.2026, 18:00 Uhr

i In Koblenz zu wohnen, ist für viele Menschen in den vergangenen Jahren teurer geworden. Mirco Klein

Eine Wohnung, die einen nicht arm macht: Das wünschen sich viele, doch in der Realität steigen Mietpreise und Co. Wie kriegt man es da hin, trotzdem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Eine Podiumsdiskussion in Koblenz bringt mehrere Ideen ins Spiel.

Die Wohnraumnot ist für viele Menschen ein drängendes Problem. Vor allem gestaltet sich die Suche nach Wohnungen schwierig, die zum eigenen Einkommen passen. Wie ist dabei die Lage speziell in Koblenz? Darüber diskutierte eine Diskussionsrunde in der Citykirche am Jesuitenplatz.







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