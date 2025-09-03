Der Stadtelternausschuss Koblenz hat die vier Kandidaten für die Koblenzer Oberbürgermeisterwahl zu verschiedenen Themenkomplexen rund um die städtischen Kitas befragt. Ein Kandidat stach dabei offenbar heraus.

Der Stadtelternausschuss Koblenz hat die vier Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl zu Kita-Themen befragt. Den Fragen stellten sich der amtierende Oberbürgermeister David Langner (SPD-Mitglied, tritt unabhängig an, unterstützt von SPD und Grünen) und seine Herausforderer Ernst Knopp (CDU, unterstützt auch von der FDP) sowie David Dasbach (Die Partei). Laut einer Presseinformation des Stadtelternausschusses lag von Markus Meixner (AfD) keine Rückmeldung vor.

In den Fragen ging es um die Fachkräftesicherung, bedarfsgerechte Betreuung, heilpädagogische Plätze und Hortplätze. Die Kandidaten legten verschiedene Konzepte und Überlegungen dar. So legte Knopp laut Stadtelternausschuss ein „Bündel an Maßnahmen“ vor, um Fachkräfte zu sichern, während Langner sich auf bereits praktizierte Maßnahmen konzentrierte, so der Ausschuss.

Systemische Bedarfserhebung im Fokus

Sowohl Knopp als auch Dasbach sprachen sich „für eine systematische Bedarfserhebung unter Eltern aus, um Planungen am tatsächlichen Bedarf auszurichten“. Alle drei Kandidaten unterstützen die Fortführung der kommunal getragenen Übergangsfinanzierung bis zu einer landesrechtlichen Neuregelung in Hinsicht auf heilpädagogische Plätze. Und sowohl Knopp wie auch Langner und Dasbach sprachen sich für die Sicherung der bestehenden Hortplätze aus und warfen teils Maßnahmen in den Raum, um dies zu gewährleisten.

„Gemessen an den Zielen des Stadtelternausschusses Koblenz präsentierte Herr Knopp das am besten durchdachte Konzept mit zahlreichen kreativen, aber dennoch finanzierbaren und kommunalen umsetzbaren Ideen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Thomas Schlegat. Generell setze sich der Ausschuss für einen „respektvollen, lösungsorientierten Dialog auf Augenhöhe zwischen Stadtverwaltung, Trägern, Politik, pädagogischen Fachkräften und Eltern ein“, heißt es in der Mitteilung weiter, die dafür die Punkte klare Zuständigkeiten, datenbasiertes Vorgehen und Planbarkeit/Verlässlichkeit hervorhebt.