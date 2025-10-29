Morgen, Kinder, wird’s was geben – nein, morgen noch nicht. Aber am 21. November eröffnet in Koblenz der Weihnachtsmarkt – alle Jahre wieder am Freitag vor Totensonntag. Es ist die größte Veranstaltung, die es in Koblenz gibt.
Die Vorboten sind schon fast in der ganzen Koblenzer Alt- und Innenstadt zu sehen: Auf dem Zentralplatz, dem Jesuitenplatz, dem Görresplatz stehen schon die ersten Weihnachtsmarktbuden. Noch etliche kommen dazu, ganz zuletzt werden die Häuschen auf dem Münzplatz aufgestellt.