Geschäft in Mülheim-Kärlich Was bedeutet Rofu-Insolvenz für Filiale im Gewerbepark? Eva Hornauer 21.01.2026, 17:19 Uhr

i Auch im Gewerbepark Mülheim-Kärlich gibt es eine Rofu-Filiale. Ingo Beller

Rofu Kinderland hat am Mittwoch Insolvenz angemeldet. Auch im Gewerbepark Mülheim-Kärlich gibt es eine Filiale – wir haben nachgefragt, wie es dort weitergeht.

Der Spielwarenhändler Rofu Kinderland hat Insolvenz angemeldet und will sich in Eigenregie sanieren. Das teilte das familiengeführte Unternehmen am Mittwochmorgen mit. Gründe für das Insolvenzverfahren seien ein schwaches Weihnachtsgeschäft, anhaltende Konsumzurückhaltung, gestiegene Kosten in der gesamten Wertschöpfungskette sowie ein intensiver Wettbewerb.







Artikel teilen

Artikel teilen