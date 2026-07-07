Ultranet-Ausbau bei Koblenz Was bedeutet der Neubau der Strommaste für den Verkehr? Annika Wilhelm 07.07.2026, 08:00 Uhr

i Die Bauarbeiten in Koblenz-Wallersheim für die Neuerung der Rheinkreuzung starten bald. Amprion / Frank Peterschröder

Über den Rhein entstehen zwischen Wallersheim, Niederwerth und Urbar drei neue Maste. Die Bauarbeiten dafür starten nun. Sind hier Verkehrseinschränkungen zu befürchten ähnlich der Sperrung der B9 vor wenigen Monaten?

Drei Strommaste zwischen Wallersheim, Niederwerth und Urbar müssen altersbedingt ausgetauscht werden. Das verkündete jüngst der Übertragungsnetzbetreiber Amprion in einer Pressemitteilung. Die Bauarbeiten werden im Juli vorbereitet, veranlasst wurden diese für die Gleichstromverbindung Ultranet.







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