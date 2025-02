Bundestagswahl in Koblenz Warum wirken Wahlplakate auch 2025 noch, Herr Meier? 19.02.2025, 11:00 Uhr

i Groß, geballt und aufmerksamkeitserregend: Wahlplakate beziehen meist Plätze, die im Alltag sonst eher frei von Werbung sind, daher lassen sie sich kaum ignorieren. Rico Rossival

Die Tage des Wahlkampfs und damit des Wahlplakates sind fast gezählt – zumindest für die anstehende Bundestagswahl. Doch ein Koblenzer Medienexperte ist sich sicher, dass es das Plakat immer geben wird. Warum? Einfach, weil es wirkt.

Stefan Meier (55) ist nach Stationen an mehreren Universitäten, etwa in Oldenburg, Berlin, Leipzig und Göttingen, als außerplanmäßiger Professor der Medienwissenschaften seit 2017 an der Uni Koblenz tätig. Er sei Fachmann für Wahlplakate, da er sich bereits sein „gesamtes wissenschaftliches Leben“ mit visueller Kommunikation beschäftigt, sagt Meier im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen