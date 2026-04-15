Koveb erklärt das Prozedere
Warum vielerorts in Koblenz gerade Wartehäuschen fehlen
An der Haltestelle St.-Elisabeth-Kirche im Koblenzer Rauental schützt noch eine alte Wartehalle Fahrgäste vor dem Wetter.
An der Haltestelle St.-Elisabeth-Kirche im Koblenzer Rauental schützt noch eine alte Wartehalle Fahrgäste vor dem Wetter.
Matthias Kolk

Wenn ein Häuschen fehlt, kann das Warten auf den Bus je nach Wetter unangenehm werden. In Koblenz ist das an vielen Haltestellen derzeit so. Neue Wartehallen lassen teils seit Monaten auf sich warten. Warum das so ist, erklärt die Koveb genauer.

Lesezeit 2 Minuten
An einigen Haltestellen in Koblenz stehen Fahrgäste derzeit im Regen – wenn es denn regnet. Mancherorts wurden die Wartehäuschen abgebaut, aber noch nicht durch neue ersetzt. Zum Beispiel am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Metternich, am Schrägaufzug in Ehrenbreitstein oder am Messeplatz in Wallersheim.

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