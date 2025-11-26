Warum trotz Pollern Autos in der Altstadt fahren

In der Koblenzer Löhrstraße sind Poller, die den Weihnachtsmarkt absichern. Ebenso vor dem Platz am Schängelbrunnen. Und trotzdem fahren auch während der Öffnungszeiten des Marktes Autos durch die Altstadt. Warum?
Lesezeit 1 Minute
Die Anlieferzeiten in der Koblenzer Altstadt gelten jetzt nur noch am Morgen, und während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes darf kein Fahrzeug in den Bereich hineinfahren – das gehört zu den vielen Einzelregelungen, die gemeinsam das Sicherheitskonzept der Veranstaltung darstellen.