Weihnachtsmarkt in Koblenz Warum trotz Pollern Autos in der Altstadt fahren 26.11.2025, 11:30 Uhr

i Auch vor der Schängelbar in der Koblenzer Altstadt sind Poller aufgestellt, ebenso wie in der Löhrstraße. Sie sollen verhindern, dass ein Fahrzeug auf den Weihnachtsmarkt fährt. Doris Schneider

In der Koblenzer Löhrstraße sind Poller, die den Weihnachtsmarkt absichern. Ebenso vor dem Platz am Schängelbrunnen. Und trotzdem fahren auch während der Öffnungszeiten des Marktes Autos durch die Altstadt. Warum?

Die Anlieferzeiten in der Koblenzer Altstadt gelten jetzt nur noch am Morgen, und während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes darf kein Fahrzeug in den Bereich hineinfahren – das gehört zu den vielen Einzelregelungen, die gemeinsam das Sicherheitskonzept der Veranstaltung darstellen.







