Wahl in VG Weißenthurm Warum Thomas Przybylla einen Glücksbringer dabei hatte 24.11.2025, 07:42 Uhr

i Stolz präsentiert der frisch wiedergewählte VG-Bürgermeister seinen Glüclksbringer. Alexej Zepik

Vielleicht waren es die Sieges-Endorphine: Am Abend der Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm zog der Sieger, Thomas Przybylla, einen Glücksbringer aus der Tasche. Was es mit dem aus sich hat – eine Anekdote.

Die gute Laune stand Thomas Przybylla förmlich ins Gesicht geschrieben: Er hatte seine Wiederwahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm just ganz offiziell gewonnen, da kam er schon ins Plaudern. „Frau Hornauer, ich hab da noch eine schöne Geschichte für Sie“, sagte er unserer Autorin.







