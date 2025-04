Seit einer kleinen Weile steht in der Goldgrube gut sichtbar ein stark lädiertes Fahrzeugwrack herum, ein Absperrband der Polizei umspannt den Volkswagen. Was ist passiert und warum ist das Fahrzeug noch nicht abgeschleppt worden?

Seit anderthalb Wochen steht ein stark lädiertes Auto in der Goldgrube. Ein Polizei-Absperrband verleiht dem Wrack, das gut sichtbar am Rand der Bogenstraße platziert ist, einen mysteriösen Touch. Was passiert ist? Die Beamten der Polizeipressestelle berichten gegenüber unserer Zeitung von einem Unfall am Mittwoch vergangener Woche. Gegen 22.30 Uhr sei gemeldet worden, dass der Fahrer des Autos gegen „ein fahrendes und zwei parkende Autos gefahren“ sei.

Kein Kulturdenkmal

Die Polizei traf ihn an, mit mehr als 1,4 Promille Alkohol im Blut. Weiterfahren dürfen hätte er also ohnehin nicht, selbst wenn das Rad seines Volkswagens nicht völlig demoliert gewesen wäre. Allerdings konnte das Auto zunächst stehen bleiben. Es stehe, so die Polizei „nicht verkehrsbehindernd“. Gefragt ist nun das Ordnungsamt. Es habe „die Beseitigung gefordert“, so die Stadt. Man darf davon ausgehen, dass die Causa sich bald erledigt – und das Wrack nicht am Ende zu einem etablierten Kulturdenkmal der Goldgrube wird.