Da teilt einer einfach seinen Mantel mit einem armen Mann, ohne zu fragen, was er dafür bekommt – die Legende vom St. Martin zeigt eine fast heile Welt. Vielleicht sind die Martinsfeiern und -feuer auch deshalb vielen in Koblenz so wichtig.
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Ich geh’ mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir: Wenn viele Kinder und Erwachsenen singend durch die Straßen ziehen, bunte Laternen schwenken und sich danach am Feuer versammeln, um der Legende des heiligen Martin nachzuspüren, dann ist da oft ein großes Gemeinschaftsgefühl.