Schöne-Dinge-Laden in Koblenz
Warum Reuffel den Bazaar Wunderbar umbenennt
Aus Bazaar of Wunderbar wird in Koblenz Reuffel Bazaar. Der Laden gehörte immer zum Unternehmen, dies war vielen Kunden aber nic
Aus Bazaar of Wunderbar wird in Koblenz Reuffel Bazaar. Der Laden gehörte immer zum Unternehmen, dies war vielen Kunden aber nicht bewusst.
Doris Schneider

Geschenkartikel, Karten, Krimskrams, der das eigene Leben und das von anderen Menschen schöner macht: Im kleinen Laden in der Koblenzer Altstadt gibt es vieles. Nun unter einem anderen Namen.

Lesezeit 1 Minute
Aus dem Bazaar of Wunderbar nahe der Liebfrauenkirche in der Koblenzer Altstadt ist der Reuffel Bazaar geworden. Inhaltlich hat sich nichts verändert, nur der Name ist neu. Wie kommt es dazu?2022 ist der Bazaar of Wunderbar eröffnet worden, erklären die Verantwortlichen auf ihrem Instagram-Account.
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