Geschenkartikel, Karten, Krimskrams, der das eigene Leben und das von anderen Menschen schöner macht: Im kleinen Laden in der Koblenzer Altstadt gibt es vieles. Nun unter einem anderen Namen.
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Aus dem Bazaar of Wunderbar nahe der Liebfrauenkirche in der Koblenzer Altstadt ist der Reuffel Bazaar geworden. Inhaltlich hat sich nichts verändert, nur der Name ist neu. Wie kommt es dazu?2022 ist der Bazaar of Wunderbar eröffnet worden, erklären die Verantwortlichen auf ihrem Instagram-Account.