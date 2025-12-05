Warum Peter Maffay zum Schängel wird

Zum ersten Mal hat der Koblenzer Leseverein Anfang des Jahres das Goldene Deutsche Eck verliehen, eine Ehrung für soziales Engagement. Nach dem Preisträger Samuel Koch bekommen im Januar 2026 nun weitere sehr prominente Männer die Auszeichnung.
Lesezeit 2 Minuten
Peter Maffay kommt nach Koblenz – wenn auch nicht zum Singen: Stolz und froh berichten Felix Leßmeister und Sarah Renda vom Katholischen Leseverein, dass der Rockstar der nächste Preisträger des Goldenen Deutschen Ecks wird. Der Leseverein, ein Koblenzer Traditionsverein, hat die Auszeichnung in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen.