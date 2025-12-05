Preis des Lesevereins Koblenz Warum Peter Maffay zum Schängel wird Doris Schneider 05.12.2025, 17:00 Uhr

i Peter Maffay bei der Verleihung der Goldenen Henne für sein Lebenswerk. Im Januar wird er nach Koblenz kommen und hier die Auszeichnung des Katholischen Lesevereins entgegen nehmen. Jens Kalaene. picture alliance/dpa

Zum ersten Mal hat der Koblenzer Leseverein Anfang des Jahres das Goldene Deutsche Eck verliehen, eine Ehrung für soziales Engagement. Nach dem Preisträger Samuel Koch bekommen im Januar 2026 nun weitere sehr prominente Männer die Auszeichnung.

Peter Maffay kommt nach Koblenz – wenn auch nicht zum Singen: Stolz und froh berichten Felix Leßmeister und Sarah Renda vom Katholischen Leseverein, dass der Rockstar der nächste Preisträger des Goldenen Deutschen Ecks wird. Der Leseverein, ein Koblenzer Traditionsverein, hat die Auszeichnung in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen.







