Koblenz und MYK gehen zusammen Warum nicht gleich das „Richtiggroßstädtchen 2.0“? Peter Meuer 01.04.2026, 14:50 Uhr

i Die geringe Größe der Gründungsurkunde kann nicht darüber hinwegtäuschen: David Langner (links) und Marko Boos stehen künftig gemeinsam einer ziemlich gewaltigen Gebietskörperschaft vor. David Langner und Marko Boos stehen künftig gemeinsam der neuen Gebietskörperschaft vor. Kreisverwaltung MYK/Damian Morcinek

Wenn Oberbürgermeister Langner und Landrat Boos brainstormen, kann das nur gut werden. Naja. Meistens. Zumindest passiert irgendwie etwas, wie man sieht. Eine nicht ganz ernst gemeinte Weiterdenke zu dem Plan, Landkreis und Großstadt zu vereinen.

Der noch junge Rhein-Mosel-Eifel-Kreis hat nun zwei Oberbürgermeisterlandräte. Ihre Namen lauten Marko Langner und David Boos! Ok, Verzeihung, andersrum. Vertun kann man sich bei so dynamischen Politikern ja einmal. Zumal, wenn beide der SPD angehören, das gar nicht immer öffentlich zugeben mögen – und dennoch quasi die einzigen Genossen sind, die im Verlauf der letzten paar Jahre noch Wahlsiege einfahren konnten.







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