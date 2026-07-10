Warum nicht alle Mitarbeiter bei Rhenser bleiben können

Rhenser bleibt bestehen, aber nicht alle Mitarbeiter werden übernommen. Die Refresco Deutschland GmbH nennt Gründe dafür.

Viele, aber nicht alle Mitarbeiter der Rhenser Mineralbrunnen GmbH werden mit der Übernahme durch die Refresco Deutschland GmbH übernommen. Woran das liegt? Unsere Redaktion hat bei dem Unternehmen aus Mönchengladbach nachgefragt.

Eine Refresco-Sprecherin erklärt: „

Unser Ziel ist es, den Standort langfristig wirtschaftlich tragfähig aufzustellen und somit eine nachhaltige Perspektive zu schaffen.