Zwei Koblenzer bei Castingshow Warum Maël und Jonas wieder bei „The Voice“ dabei sind 12.11.2025, 12:00 Uhr

i Das Koblenzer Duo Maël (links) und Jonas nimmt bei "The Voice of Germany" teil. Alexej Zepik

Sie sind zurück auf der Bühne, die sie deutschlandweit bekannt gemacht hat: Maël und Jonas, das Duo aus Koblenz, nimmt wieder an der Castingshow The Voice of Germany teil. Zum zweiten Mal stehen sie für das Format auf der Bühne. Wie kommt es?

Schon wieder? Das ist wohl die Frage, die sich manch einer stellen mag, wenn er die neue Staffel The Voice of Germany (TVoG) schaut, die derzeit im Fernsehen läuft. Denn es sind bekannte Gesichter, die dort auf der Bühne stehen, vor allem in Koblenz und der Umgebung: Maël Brunner und Jonas Brochhausen.







