Nachgefragt beim Makler Warum Listmann in Koblenzer Löhrstraße noch leer steht Katrin Steinert 21.04.2026, 12:30 Uhr

i Seit Ende 2025 ist Listmann in Koblenz Geschichte: Doch was passiert mit den Ladenflächen, die in Toplage leer stehen? Auch die Räumen nebenan sind schon lang verwaist. Alexej Zepik

Zur Koblenzer Löhrstraße gehört ein ständiger Wandel: Die einen Läden schließen, andere eröffnen. Doch warum stehen ausgerechnet Räume in exponierter Lage wie die ehemaligen Listmann-Flächen leer? Immo-Makler Moritz Klöckner kennt die Hintergründe.

Dreieinhalb Monate ist es her, dass der beliebte Kunst- und Bastelbedarfsladen Listmann in der Koblenzer Löhrstraße die Türen geschlossen hat. Das Aus war im Voraus bekannt, und doch ist die zweigeschossige Geschäftsfläche bis heute verwaist. Auch der Laden nebenan fristet ein trostloses Dasein.







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