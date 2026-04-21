Zur Koblenzer Löhrstraße gehört ein ständiger Wandel: Die einen Läden schließen, andere eröffnen. Doch warum stehen ausgerechnet Räume in exponierter Lage wie die ehemaligen Listmann-Flächen leer? Immo-Makler Moritz Klöckner kennt die Hintergründe.
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Dreieinhalb Monate ist es her, dass der beliebte Kunst- und Bastelbedarfsladen Listmann in der Koblenzer Löhrstraße die Türen geschlossen hat. Das Aus war im Voraus bekannt, und doch ist die zweigeschossige Geschäftsfläche bis heute verwaist. Auch der Laden nebenan fristet ein trostloses Dasein.