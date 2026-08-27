Queere Kneipe ist Unikat   
Warum Koblenzer Kurioos schließt – und es Hoffnung gibt
Betreiber Jens Prangenberg (links) und Wirt Marcel Witt (rechts) erzählen, wie es zum Aus für die queere Szenebar Kurioos in der
Betreiber Jens Prangenberg (links) und Wirt Marcel Witt (rechts) erzählen, wie es zum Aus für die queere Szenebar Kurioos in der Koblenzer Altstadt kam.
Katrin Steinert

Das Kurioos ist als Kneipe in der queeren Szene weit über Koblenz hinaus bekannt. Umso mehr berührt es viele, dass es schließt. Betreiber Jens Prangenberg erzählt, wie es dazu kam und warum er erleichtert ist. Denn vielleicht geht es (anders) weiter.

Lesezeit 2 Minuten
Im Kurioos in der Koblenzer Altstadt gehen bald die Lichter aus. Jens Prangenberg betreibt die queere Szenekneipe seit 2014 und sitzt an diesem Morgen mit seinem Allrounder-Wirt Marcel Witt am Tresen beziehungsweise lümmelt lässig in einer Ecke dahinter.
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