Das Kurioos ist als Kneipe in der queeren Szene weit über Koblenz hinaus bekannt. Umso mehr berührt es viele, dass es schließt. Betreiber Jens Prangenberg erzählt, wie es dazu kam und warum er erleichtert ist. Denn vielleicht geht es (anders) weiter.
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Im Kurioos in der Koblenzer Altstadt gehen bald die Lichter aus. Jens Prangenberg betreibt die queere Szenekneipe seit 2014 und sitzt an diesem Morgen mit seinem Allrounder-Wirt Marcel Witt am Tresen beziehungsweise lümmelt lässig in einer Ecke dahinter.