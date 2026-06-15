Sozialverband geht Problem an Warum Koblenzer AWO-Kleidercontainer gesperrt sind Katrin Steinert 15.06.2026, 14:00 Uhr

i Schon seit Tagen sind die Kleidercontainer der AWO, die in Koblenz-Rübenach am Münsterweg (Ecke Aachener Straße) stehen, mit Folie umwickelt. Katrin Steinert

Wer Kleidung in die Sammelcontainer der Koblenzer AWO bringen möchte, hat das Nachsehen. Diese sind seit Tagen geschlossen. Davon hat der Sozialverband auch erst vor Kurzem erfahren, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion. Was dahinter steckt.

Die Kleidercontainer der Koblenzer AWO werden aktuell nicht bedient. Im Stadtteil Rübenach sind drei rote Behälter mit Folie und Baustellenband umwickelt. Hier kann niemand mehr etwas einwerfen. Auf einem Zettel teilt die beauftragte Firma Baliz Textilien mit: „Bitte derzeit keine Kleiderspenden vor oder in den gesperrten Container werfen.







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