Boeing trägt Namen der Stadt Warum „Koblenz“ schon in Delhi und Toronto war Doris Schneider 15.05.2026, 06:30 Uhr

i Die Lufthansa-Maschine trägt den Namen in die ganze Welt. Schon seit 1968 gibt es Flugzeuge mit dem Namen "Koblenz". Lufthansa

Reisende auf der ganzen Welt kennen möglicherweise Koblenz. Denn eine Lufthansa-Maschine trägt diesen Namen. Es ist schon die fünfte – eine topmoderne Boeing 787-9. Was dahintersteckt.

Die „Koblenz“ ist viel unterwegs. Seit 1. Mai ist sie im fliegerischen Einsatz, nachdem das Flugzeug im April 2026 fabrikneu zu Lufthansa kam. Es war seither bereits in Toronto, Delhi und Rio de Janeiro.„Das neue Patenflugzeug der Stadt Koblenz ist eine Boeing 787-9 mit der Kennung D-ABQA“, berichtet Lufthansa-Pressesprecherin Sandra Kraft auf Nachfrage unserer Redaktion.







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