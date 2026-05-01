Ende April haben Menschen auf dem Koblenzer Oberwerth den Abschuss von Gänsen durch Jäger beobachtet. Aber geht das mitten in der Brutzeit überhaupt? Die Stadt Koblenz erklärt, was hinter der Aktion steckt.
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Jäger erschießen Gänse auf den Rheinwiesen in Koblenz? Ein Post in der Facebook-Gruppe „Spottet Koblenz“ hat zuletzt für Aufsehen gesorgt. Demnach seien am 25. April Jäger gesichtet worden, die auf Gänse geschossen hätten. Während die einen sich in den Hunderten Kommentaren darüber empören, befürworten viele andere die Aktion.