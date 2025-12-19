Stadt: „Wir haben dazugelernt“ Warum Koblenz am Peter-Altmeier-Ufer nachjustieren will Matthias Kolk 19.12.2025, 18:00 Uhr

i Die Verkehrsmaßnahmen am Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz standen zuletzt in der Kritik. Nun will die Stadt nachbessern. Alexej Zepik

Wie löst man die Verkehrskonflikte am Koblenzer Peter-Altmeier-Ufer? Zur Idee der Stadt hatten viele eine Meinung, aber wenige eine bessere. Die Verwaltung erklärt nun, warum sie nachjustieren will – und was das genau bringen soll.

Die umstrittene Verkehrsführung am Peter-Altmeier-Ufer wird angepasst, das hatte die Stadt Koblenz bereits schriftlich angekündigt. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität erläuterte Tiefbauamtsleiter Kai Mifka nun noch einmal die Beweggründe dafür – und warb zwischen den Zeilen auch für Verständnis.







