Die Südallee gewinnt an Qualität: Schüler, Pendler, Vorstädter und Auswärtige nehmen hier ihren Rad- und Fußweg in die Innenstadt. Aber es gibt auch noch Anwohner mit Auto. Über abgesperrte Parkflächen ärgern sich viele.
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Durch die komplette Neugestaltung der Südallee, die in dem Teil zwischen Markenbildchenweg und Friedrich-Ebert-Ring fast fertig ist, hat die Straße erheblich an Aufenthaltsqualität gewonnen. Dennoch sind manche Anwohner aus der Südstadt nicht 100-prozentig glücklich mit der Neugestaltung.