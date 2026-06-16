Verkehr in Koblenz Warum in der Südallee so viele Parkplätze gesperrt sind Doris Schneider 16.06.2026, 10:52 Uhr

i Grob gezählt rund 20 Parkplätze fallen vor dem Gebäude der Bundespolizei in der Koblenzer Südallee weg. Das Parkverbot sieht provisorisch aus, ist es aber nicht. Doris Schneider

Die Südallee gewinnt an Qualität: Schüler, Pendler, Vorstädter und Auswärtige nehmen hier ihren Rad- und Fußweg in die Innenstadt. Aber es gibt auch noch Anwohner mit Auto. Über abgesperrte Parkflächen ärgern sich viele.

Durch die komplette Neugestaltung der Südallee, die in dem Teil zwischen Markenbildchenweg und Friedrich-Ebert-Ring fast fertig ist, hat die Straße erheblich an Aufenthaltsqualität gewonnen. Dennoch sind manche Anwohner aus der Südstadt nicht 100-prozentig glücklich mit der Neugestaltung.







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