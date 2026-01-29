Die Energieversorgung Mittelrhein sortiert sich in Koblenz räumlich neu. In wenigen Jahren soll es nur noch einen Hauptstandort in der Stadt geben. Das Unternehmen erhofft sich davon weniger Nachteile im Alltag und moderne Arbeitsplätze.
Bis zum Jahr 2031 will die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) Millionen Euro in der Koblenzer Südstadt investieren. In der Schützenstraße soll der EVM-Campus entstehen und die aktuell zwei Standorte des Energieversorgers an einem bündeln. Aber warum will man zentralisieren?