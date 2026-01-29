Neuer Campus in der Südstadt Warum EVM ihre Standorte in Koblenz zusammenlegen will Matthias Kolk 29.01.2026, 09:00 Uhr

i Diese Animation zeigt, wie die neue Lagerhalle und das angrenzende Bürogebäude neben dem bestehenden EVM-Hochhaus nach der Fertigstellung aussehen sollen. Dieses Bauprojekt ist der Auftakt für den neuen EVM-Campus. Planungsbüro Rheisner

Die Energieversorgung Mittelrhein sortiert sich in Koblenz räumlich neu. In wenigen Jahren soll es nur noch einen Hauptstandort in der Stadt geben. Das Unternehmen erhofft sich davon weniger Nachteile im Alltag und moderne Arbeitsplätze.

Bis zum Jahr 2031 will die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) Millionen Euro in der Koblenzer Südstadt investieren. In der Schützenstraße soll der EVM-Campus entstehen und die aktuell zwei Standorte des Energieversorgers an einem bündeln. Aber warum will man zentralisieren?







