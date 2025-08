Das Ragnarök in der Koblenzer Rathauspassage hat geschlossen, generell machen in diesen Zeiten immer wieder Kneipen oder Geschäfte dicht. Das fühlt sich oft an, als ob ein Stück Heimat verschwindet, meint unser Autor.

Ich bin kein Ragnarök-Besucher gewesen. Ich glaube, ich war nur einmal auf ein Bier dort. Dennoch hat mich die Schließung der Kneipe in der Rathauspassage nachdenklich gemacht. Es ist ein kleines Lokal, und doch bewegt sein Ende viele Menschen. Das merken wir an den Rückmeldungen, die uns in der Redaktion erreichen. Ich glaube, dass der Wehmut, den mancher zum Ausdruck bringt, nicht allein mit dem Ende dieser„Wohlfühloase in der Rathauspassage“ (Zitat eines Kollegen) zusammenhängt, sondern auch Ausdruck eines größeren Gefühls ist.

Welt ist im Wandel

Jede geschlossene Kneipe und jedes aufgegebene Geschäft erinnern uns derzeit daran, dass die Welt – auch bei uns an Rhein und Mosel – rasend schnell im Umbruch ist.

Die Zahl dieser Umbrüche, Plural, war selten so groß wie heute. Da gibt es Talfahrten der Wirtschaft, Social Media, KI, Fluchtbewegungen, demografische Herausforderungen und, und, und. Vor Ort verdichten sich die großen Themen unserer Zeit zu Schicksalen und Geschichten.

Vor Ort verdichten sich die Geschichten

Und derzeit bedeutet das eben oft, dass Liebgewonnenes und Gewohntes verschwinden. Zwar zeigt sich: Neben Corona-Nachwirkungen, Fachkräftemangel, Kostenanstieg und Co. gibt es im Einzelnen meist eine weitere dramatische Wendung. Beim Ragnarök wirkte sich ein Brand heftig aus, die wieder zum Leben erweckte Großraumdisco Agostea scheiterte an einem Wasserschaden.

Doch am Ende ist da ein Bild: Die Welt wandelt sich in einer Geschwindigkeit, dass selbst uns Alles-in-Echtzeit-erprobten Menschen schwindelig wird. Und so kann sich jede geschlossene Kneipe anfühlen, als ob ein Stück Heimat verschwindet. Was sich da tun lässt? Wir müssen uns um Orte bemühen, die uns wichtig sind. Das Bier an der Theke können wir mit aufmunternden Worten für den Wirt garnieren.

Die Wehmut besänftigen

Wir können im Geschäft vor Ort einkaufen. Und: Wir können die Wehmut über Vergangenes damit besänftigen, dass Neues aufgebaut wird. Heimat ist nicht nur das, was ist oder verschwindet. Sie ist auch das, was entsteht.