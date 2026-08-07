Geschlossen wegen Insolvenz
Warum es den Adenauer-Store in Mülheim-Kärlich traf
2024 eröffnete die Adenauer-Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Seit dieser Woche hat das Geschäft nun geschlossen. Hintergr
2024 eröffnete die Adenauer-Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Seit dieser Woche hat das Geschäft nun geschlossen. Hintergrund davon ist das Insolvenzverfahrens des Unternehmens.
Mirco Klein

Kurz nachdem das Insolvenzverfahren der Modemarke Adenauer & Co. offiziell eröffnet wurde, gab es auch schon einen neuen Eigentümer. Dieser bestätigte unserer Redaktion die Schließung der Filiale im Gewerbepark – das ist der Grund. 

Lesezeit 1 Minute
Der Adenauer-Store im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist geschlossen. Hintergrund der Standortaufgabe ist das Mitte Mai beantragte und nun seit August eröffnete Insolvenzverfahren der Modemarke – seit vergangenem Dienstag gibt es auch einen neuen Eigentümer, die BK Retail Gruppe.
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