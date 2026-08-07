Kurz nachdem das Insolvenzverfahren der Modemarke Adenauer & Co. offiziell eröffnet wurde, gab es auch schon einen neuen Eigentümer. Dieser bestätigte unserer Redaktion die Schließung der Filiale im Gewerbepark – das ist der Grund.
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Der Adenauer-Store im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist geschlossen. Hintergrund der Standortaufgabe ist das Mitte Mai beantragte und nun seit August eröffnete Insolvenzverfahren der Modemarke – seit vergangenem Dienstag gibt es auch einen neuen Eigentümer, die BK Retail Gruppe.