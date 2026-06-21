Gastronomie in Koblenz Warum es am Florinsmarkt Kaviar und Champagner gibt Doris Schneider 21.06.2026, 09:19 Uhr

i Der Florinsmarkt in der Koblenzer Altstadt ist eine Baustelle. Dank einer Pop-up-Gastronomie um Küchenchefin Rebecca Fischer von "Schlicht.Esslokal" kann man hier bald Kaviar und Champagner verzehren. Doris Schneider

Das ist neu: Am Florinsmarkt, dem nördlichsten Punkt der Koblenzer Altstadt, kann man vermutlich bald an Wochenenden ein Glas Wein und eine Rhabarberschorle trinken und einen Happen essen. Auch Kaviar. Das ist geplant.

Der ganze Florinsmarkt in der Koblenzer Altstadt ist eine Baustelle. Der ganze? Nein. In einer Ecke des Platzes, zwischen Bauzäunen, Baggern und Augenroller, stehen am Freitagnachmittag Loungemöbel. Und wenn es gut läuft, demnächst regelmäßig freitags bis montags.







Artikel teilen

Artikel teilen