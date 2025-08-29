In Winningen hört und sieht man beim Moselfest dieses Jahr auch englische Folklore. Eine Tanzgruppe aus Norwich will am Wochenende die Winninger mit englischer Musik und Volkstanz begeistern.

Das bekannte wie beliebte Winninger Moselfest beginnt an diesem Wochenende. Mit dabei ist auch die englische Volkstanzgruppe The Kemp’s Men of Norwich, die drei Auftritte hinlegen will. Die Engländer waren schon öfters in der Region. Bert Bremner, ein Tänzer der englischen Gruppe, erinnert sich gerne an die Festivals und Auftritte in Winningen und Koblenz zurück.

Kemp’s Men bei der 2000-Jahr-Feier von Koblenz

„Besonders toll war unser Auftritt bei der 2000-Jahr-Feier von Koblenz im Jahr 1992“, erzählt Bremner auf Anfrage unserer Zeitung. Die Besuche in Koblenz, im Rahmen der Städtepartnerschaft, stimmte er auch immer auf das Winninger Moselfest ab. „Ich wollte immer am letzten Tag des Moselfests da sein, weil mir das Feuerwerk immer so gut gefallen hat“, sagt er. Oft konnte die Gruppe dann vor Weinständen auf den Straßen tanzen.

„Ich freue mich schon, alte Bekannte von früher wiederzutreffen“, meint er. Besucht habe Bremner das Moselfest schon öfter, denn der Kontakt zu Winningen sei eng. Er entstand durch Waltraud Jarrold, einer gebürtigen Winningerin, die in eine Familie aus Norwich einheiratete.

Städtepartnerschaft zwischen Norwich und Koblenz seit 1978

Wegen ihr sei auch die Städtepartnerschaft zwischen Koblenz und Norwich entstanden, die seit 1978 besteht, erinnert sich Bremner, der seitdem drei- oder viermal in Koblenz aufgetreten ist. „Als wir in Koblenz waren, haben wir meist in Hotels geschlafen. Ich fände es viel schöner, bei Familie vor Ort zu übernachten, damit ein engerer Austausch entsteht“, sagt Bremner weiter.

Traditionen der Moriskentänzer

Die Kemp’s Men sind englische Moriskentänzer. Sie tanzen den Cotswold Morris Style, eine bestimmte Richtung des Moriskentanzes, der typischerweise auf der Straße aufgeführt wird. Zu den traditionellen Tanzschritten gehört ein Sprung in die Luft, bei dem kleine weiße Tücher in den Himmel gehalten werden. Bei anderen Schritten verwenden die Tänzer auch Stöcke, die in einem bestimmten Rhythmus aneinandergeschlagen werden.

Der Traditionstanz fordert außerdem eine einheitliche Kleidung. Besonders auffällig sind dabei die gekreuzten „Bandrics“ (zu deutsch: Wehrgehänge) in den Farben grün und gelb über einem weißen Hemd. Die „Bandrics“ hält ein Abzeichen der Kemp’s Men zusammen.

Auftritte beim Winninger Moselfest

Auf die Auftritte der Kemp’s Men of Norwich können sich die Besucher des Winninger Moselfests am Samstag, den 30. August, um 19.15 Uhr und am Sonntag, den 31. August, um 17.15 Uhr und 19.30 Uhr freuen.