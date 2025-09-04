Brigitta Engelmann mochte das Radfahren nicht. Jetzt sitzt sie fast täglich auf dem Sattel. Die Vorteile überwiegen einfach zu sehr, findet sie. Ausgelöst wurde ihr Sinneswandel auch durch das Stadtradeln in Koblenz, das aktuell wieder gestartet ist.

Seit 15 Monaten macht Brigitta Engelmann etwas, das sie vorher nie gemacht hat: Sie fährt nur noch mit dem Rad zur Arbeit. Die Strecke von ihrem Zuhause in Pfaffendorf bis zum Kemperhof dauert 15 bis 20 Minuten, sagt sie. Nicht wirklich länger als mit dem Auto, wenn viel los ist. Aber dass sie mal eine Vielradfahrerin werden würde, überrascht sie selbst. Auslöser dafür waren ein Urlaub in Holland und entscheidend das Stadtradeln in Koblenz. Jetzt will sie ihr Zweirad nicht mehr missen – und sieht viele Vorteile.

Mehr als 160 Teams sind in diesem Jahr beim Stadtradeln dabei, das mit dem September begonnen hat. In den Wochen spulen sie so viele Kilometer wie möglich ab, um vielleicht sogar einen Preis zu gewinnen. Es war dieser Wettkampfgedanke, der Brigitta Engelmann anspornte, 2024 mitzumachen, nachdem eine Freundin sie gefragt hatte, ob sie nicht in ihrem Team dabei sein möchte.

Bis dahin war Engelmann alles andere als fahrradbegeistert, erzählt sie beim Treffen mit unserer Zeitung am Rauentaler Moselbogen, wo sie mittlerweile fast täglich entlangfährt. „Ich bin nie Fahrrad gefahren. Das hat mir einfach keinen Spaß gemacht, es war nie mein Sport.“ Sie besaß auch gar kein Fahrrad, als ihre Freundin sie auf das Stadtradeln ansprach. Doch ein Urlaub in Holland wenige Tage zuvor veränderte etwas.

Zum ersten Mal seit gefühlt Ewigkeiten sei sie dort Rad gefahren, „und da war ich schon begeistert, muss ich sagen“. Das Stadtradeln kurze Zeit später kam gerade recht, um ihr Vorhaben nach dem Urlaub, sich ein Rad zu kaufen, wirklich in die Tat umzusetzen. „Sonst mach’ ich es nie“, habe sie sich damals gedacht. Die Wahl fiel auf ein dunkelgrünes E-Bike.

„Es ist zwar nicht mein Sport geworden, aber es ist mein Fortbewegungsmittel.“

Brigitta Engelmann über das Radfahren

Seitdem sind nur wenige Tage vergangen, in denen das nicht in Gebrauch war. „Ich liebe mein Fahrrad. Ich freue mich sogar darauf, wenn ich aus dem Urlaub komme“, sagt Brigitta Engelmann. Selbst im Winter setzte sie sich in den Sattel, „mit Kälte habe ich kein Problem“. Den Weg zur Arbeit kürzte sie dann allerdings über die Beatusstraße ab.

Ihre sportliche Leidenschaft ist das Radfahren immer noch nicht, da fühlt sich Engelmann weiter auf dem Wasser beim Rudern viel wohler, sagt sie. „Es ist zwar nicht mein Sport geworden, aber es ist mein Fortbewegungsmittel.“ In ihrem Alltag, habe sie festgestellt, bringt ihr das Rad einfach viel mehr Flexibilität als etwa das Auto. Und sie spart Zeit. Keine „ganz schlimme“ Parkplatzsuche in Pfaffendorf mehr, „und früher habe ich viel zu Fuß gemacht, aber das hat auch super viel Zeit gekostet“.

Viel mehr in der Innenstadt unterwegs

2900 Kilometer ist Brigitta Engelmann in ihrem ersten Jahr als Vielradfahrerin gefahren. Viele davon hätte sie früher auch mit dem Auto zurückgelegt. Das tankt sie nur noch selten, das E-Bike kann sie damit zumindest ein bisschen refinanzieren.

Und noch was hat sich verändert: „Ich kaufe viel mehr in der Innenstadt ein.“ Um Wein zu kaufen, fährt Engelmann zum Beispiel nicht mehr mit dem Auto nach Mülheim-Kärlich, sondern mit dem Rad über die Brücke in die Stadt. Auf dem Rückweg von der Arbeit stöbere sie mittlerweile gerne mal in der Buchhandlung Reuffel und geht viel eher einen Kaffee trinken als früher. „Man kann ja überall einfach anhalten. Das macht man nicht, wenn man mit dem Auto unterwegs ist.“

In gewisser Weise hat das Radfahren den Alltag von Brigitta Engelmann entschleunigt. Weil sie Zeit spart, wenn sie nicht zu Fuß unterwegs ist und, weil das Fahrrad ihr Freiheiten gibt, die sie mit dem Auto so nicht empfunden hat. In diesem Jahr musste sie nicht lange überlegen, ob sie beim Stadtradeln mitmachen will. „Ich bin ja so ein Kilometerzähler“, sagt sie und lacht. Der Wettkampf mache ihr einfach Spaß. „Und für mich war das ein guter Einstieg ins Radfahren und eine zusätzliche Motivation, auch im Team was zu erreichen.“