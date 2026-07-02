Abbau von rund 500 Stellen Warum ein Streik bei ZF Koblenz diesmal anders verlaufen könnte Peter Meuer 02.07.2026, 11:30 Uhr

i Das ZF-Gelände in Koblenz-Kesselheim Ingo Beller

Die Zeichen stehen auf Konfrontation, ein Arbeitskampf ist möglich: Die Gespräche zwischen IG Metall und ZF zum Jobabbau in Koblenz stocken. Sollte es zum Streik kommen, fände dieser diesmal unter anderen Vorzeichen statt. Eine Analyse.

Der Wind hat sich offenbar gedreht bei ZF im Industriegebiet in Kesselheim. Zieht da gar ein Sturm auf? Seit ein paar Tagen ist klar: Die Verhandlungen über die Zukunft des Standortes stocken. Die IG Metall Koblenz spricht davon, sich auf eine mögliche „Eskalation“ vorzubereiten.







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