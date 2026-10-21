Herbstvergnügen in Koblenz Warum Drachensteigenlassen glücklich macht Doris Schneider 21.10.2026, 11:00 Uhr

i Seit fast 20 Jahren lehrt Anke Sauer in Workshops Drachenbau – wie viele sie gebaut hat, ist kaum zu zählen. Aber damals wie heute sagt sie: Drachen steigen zu lassen, macht glücklich. kisa. Kirsten Sauer

Hoch am Himmel über der Festung Ehrenbreitstein werden – wenn das Wetter mitspielt – am Sonntag wieder jede Menge Drachen fliegen. Warum Drachen steigen zu lassen glücklich macht, verrät uns eine Expertin.

Seit mehr als 20 Jahren ist Anke Sauer Drachenbauerin – und seit vielen Jahren lässt sie auch die Besucher beim Saisonabschluss auf dem Ehrenbreitsteiner Festungsplateau an ihrer Liebe zu den Flugobjekten teilhaben, indem sie an diesem Tag in Kursen mit kleinen und großen Kindern Drachen baut.







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