100 Jahre alt ist das Koblenzer Weindorf, ein Ensemble von historischen Gastronomiegebäuden direkt am Rhein. Im Herbst schließt es, die Sanierung steht an. Sie soll sich über Jahre hinziehen. Das hat verschiedene Gründe.

Weine und Speisen aus der Region stehen auf der Karte, das Koblenzer Weindorf ist gerade in den Sommermonaten beliebt. Touristen wie Einheimische, Gruppen und Vereine, Paare und Einzelpersonen sind gleichermaßen gern im beliebten Gasthaus. In den vier Gasthäusern, um genau zu sein. Und das macht vermutlich neben der Lage direkt am Rhein den Charme aus.

Nun aber ist für viele Jahre Schluss, im Herbst macht das Weindorf zu. Es muss dringend saniert werden, das ist seit einiger Zeit klar. Die Jahre von 2026 bis 2029 will die Koblenz-Touristik nutzen, um das historische Ensemble wieder in Schuss zu bringen.

i Aus vier Häusern besteht das Weindorf, das 1925 errichtet wurde. Doris Schneider

Doch warum dauert das so lang? Es sind vor allem drei Gründe, warum die Sanierungszeit auf so viele Jahre angesetzt wird, sagt Jan Moryson von der Koblenz-Touristik. Zum einen waren die Gebäude des Weindorfs, die 1925 für die Reichsausstellung Deutscher Wein aufgestellt wurden, damals nicht für die Ewigkeit geplant. Die Häuser standen für die großen Weinbauregionen in Deutschland, was sich in kleinen stilistischen Unterschieden ausdrückt. Als entschieden wurde, das Weindorf länger zu halten, wurden sie zwar ertüchtigt, aber der Zahn der Zeit nagt an ihnen.

Dazu kommt: Es ist sehr lang nichts mehr gemacht worden an den Fachwerkhäusern, sodass größere Sanierungen nun einfach fällig sind.

Und drittens: Mit der Sanierung wird nicht sofort im Herbst begonnen, sondern es müssen erst einmal Planungen erstellt werden. Und die wiederum werden erst dann konkretisiert, wenn man weiß, mit welchem gastronomischen Konzept das Weindorf weiter geführt wird. Noch bis Mitte August können sich Interessierte melden, die das Weindorf führen wollen. Ob es weiterhin in einer Hand bleibt oder von mehreren Gastronomen betrieben wird, ist derzeit völlig offen und hat natürlich Auswirkungen auf die Planungen. Denn wenn mehrere Gastronomen beteiligt sind, wird es beispielsweise auch mehrere Küchen brauchen und vieles andere mehr.

Ein nicht offiziell genannter Aspekt kommt vermutlich dazu: Solange der Neubau der Pfaffendorfer Brücke den Durchgangsverkehr ausbremst, ist zumindest ein Neuanfang sicher schwierig. Und die Brücke wird ja nicht wie geplant bis Ende 2028 fertig, die Baustelle wird also länger da sein.