Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass in Koblenz bei Bauarbeiten eine Bombe „auftaucht“. Aber die, die am Freitag entschärft werden soll, stellt die Stadt, Menschen in Lay und einige Camper an der Mosel vor besondere Herausforderungen.

Schnell ist den Fachleuten auf dem Baggerschiff im Rhein klar gewesen, dass da am Dienstagnachmittag etwas ist, was nicht hingehört: Mit der Baggerschaufel haben sie bei Arbeiten am neuen Pfeiler der Pfaffendorfer Brücke eine Bombe aufgenommen. Wie es dazu kam und was das für die Koblenzer bedeutet:

1Bombe wurde bei Arbeiten gefunden: Am Dienstagnachmittag sind Arbeiter dabei, im Flussbett zu baggern, als sie mit der Baggerschaufel einen Gegenstand aufnehmen, berichtet Bürgermeisterin Ulrike Mohrs im Telefonat mit unserer Zeitung. Sofort werden Ordnungsamt und Kampfmittelräumdienst verständigt. Sie treffen die Entscheidung: Die Bombe soll vorsichtig auf einem Sandbett auf dem Schiff abgelegt werden, das dann ans Pfaffendorfer Ufer fährt.

i Bürgermeisterin Ulrike Mohrs. André Gorgus. Ulrike Mohrs

2 So bewerten die Experten den Fund: Es ist eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Flussbett zum Liegen kam. Zwar hatte es im Vorfeld der Bauarbeiten umfangreiche Kampfmittelsondierungen an den Ufern und im Rhein gegeben, aber es kann leider trotzdem immer mal sein, dass man bei den Arbeiten noch etwas findet, sagt Ulrike Mohrs: „Ärgerlich, aber nicht zu ändern.“ Die Bombe hat zwei intakte Zünder und soll nun nicht mehr bewegt werden. Für eine Bombe mit 500 Kilo ergibt sich der Evakuierungsradius von 1000 Metern. Das ist der Kreis, in dem es Schäden geben würde, wenn die Bombe beim Entschärfungsversuch explodieren würde.

3Die Planungen für die Entschärfung: Es gibt viele Aspekte, die bedacht werden müssen, sagt die Bürgermeisterin. Dazu gehört unter anderem, dass die Entschärfung möglichst zeitnah erfolgen soll – auch deswegen, weil das Baggerschiff ja quasi lahmgelegt ist und an der Baustelle benötigt wird. Der Freitag ist vom Fundtag aus gesehen der nächstmögliche Termin, um die Bevölkerung ordentlich zu informieren und die Unterkunftsmöglichkeiten zu organisieren, erklärt Mohrs. Und Freitagvormittag ist besser als -nachmittag, da viele Leute am Morgen ohnehin auf der Arbeit oder an der weiterführenden Schule sind.

4 So kam es zur Entscheidung, die Entschärfung nicht am Fundort zu machen: Bei einem Radius von 1000 Metern rund ums Pfaffendorfer Ufer, wo das Schiff zunächst lag, hätten etwa 16.000 Menschen aus dem Gebiet rausgemusst, sagt Bürgermeisterin Ulrike Mohrs. Im Kreis liegen auch Einrichtungen wie Sozialstationen, Seniorenheim, Hotels, die man hätte evakuieren müssen. „Und dann kam die Überlegung, wo könnten wir noch hin, wo es weniger Menschen beeinträchtigen würde.“ Man könne sich das so vorstellen, dass ein Kreis auf einem Plan hin- und hergeschoben wird, um den bestmöglichen Ort zu finden. „Dabei kam man auf den Gülser Moselbogen: Da sind am wenigsten Menschen betroffen.“ Und das Gelände liegt noch im Koblenzer Stadtgebiet, sodass die Stadt nicht auf andere Kommunen angewiesen ist. „Man kann sich vorstellen, dass da niemand Hurra schreien würde, wenn man vor ihrem Ort eine Bombe entschärfen wollte.“

5Wo ist das Schiff jetzt? Noch am Dienstagabend wurde das Schiff durch die Schleuse gebracht und liegt nun dort an der Mosel. „Es war gut, es möglichst rasch aus dem Rhein wegzubringen“, sagt Mohrs. Gefahren wurde es im Übrigen von dem Kapitän des Baggerschiffes selbst, der sich bereit erklärte, dies zu tun, berichtet die Bürgermeisterin. Bewacht werden Bombe und Schiff derzeit von Mitarbeitern des Kommunalen Vollzugsdienstes, das ist das übliche Vorgehen bei Bombenfunden.

6Am Freitag müssen Layer und Camper bis 8.30 Uhr raus sein: Mit Handzetteln ist die Bevölkerung informiert worden, zudem wird es am Freitagmorgen Lautsprecherdurchsagen geben: Bis 8.30 Uhr müssen rund 1000 Einwohner in Lay und die Urlauber auf dem Freizeitgelände in Güls das Gebiet verlassen. Dann wird überprüft, ob das Gebiet menschenleer ist – und wenn ja, den Experten vom Kampfmittelräumdienst das „Go“ gegeben. „Je schneller die Freigabe an den Kampfmittelräumdienst erteilt werden kann, umso schneller kann mit der Entschärfung begonnen werden“, heißt es auf dem Zettel, der in Lay verteilt wurde.

7Wo können Layer unterkommen? Wer keine andere Möglichkeit wahrnehmen möchte, kann ab 8 Uhr in die Legiahalle kommen, sie ist außerhalb des Evakuierungsgebiets. „Haustiere können hierhin nicht mitgebracht werden. Verpflegung steht dort außerdem nicht zur Verfügung“, informiert die Stadt auf dem Handzettel. Auch Grundschule und Kita sind betroffen. Die Kinder können – wenn man sie nicht lieber privat betreuen möchte – in der Schützenhalle Lay von ihren Lehrkräften, Erziehern und weiteren Kräften des Jugendamtes betreut werden.

i Der Campingplatz am Gülser Moselbogen liegt im Evakuierungsgebiet. Matthias Kolk

8Entspannte Camper an der Mosel: Auf dem Campingplatz am Gülser Moselbogen wissen am Donnerstagvormittag schon alle Bescheid. Aushänge weisen auf die Evakuierung hin, zwei Frauen des Ordnungsamts verteilen die letzten Handzettel, als unsere Zeitung mit einem Paar aus dem Hunsrück ins Gespräch kommt. Die Evakuierung hat die Urlaubspläne der beiden ein wenig durchkreuzt. „Eigentlich wollten wir Freitagmorgen erst abreisen, aber wenn morgen früh alle wegwollen, fahren wir lieber heute Abend schon“, sagt der Mann, trotz allem gut gelaunt. Er hätte nicht gedacht, dass ihn der Bombenfund im Rhein persönlich beim Urlaub an der Mosel betreffen werde. Sie fragen sich, ob es Sicherheitsvorkehrungen in diesem Ausmaß wirklich braucht. „Wir sind zu vorsichtig“, findet die Frau.

Schräg gegenüber des Wohnmobils aus dem Hunsrück hat eine Dauercamperin ihre Pläne für den Freitag ebenfalls umgeworfen – was ihr allerdings gar nicht ungelegen kommt. „Ich werde eine Freundin besuchen fahren, die hat sich richtig gefreut“, sagt sie. Wann sie am Freitag wieder nach Hause kann, wisse sie nicht, „wir schauen mal, ich werde es auf jeden Fall mitkriegen“. Ähnlich entspannt sieht es ein älteres Ehepaar von auswärts: „Wir machen vermutlich einen schönen Ausflug in die Stadt“, sagen sie. Das Wetter soll am Freitag ja sommerlich werden.

Geschäftsführerin Carina Fitzcharles sagt: „Wir haben fürs Wochenende viele Buchungen, die Auslastung liegt bei rund 75 bis 80 Prozent. Ein paar Gäste haben ihren Urlaub wegen der Entschärfung um einen Tag nach hinten verschoben.“ Wer am Freitag noch verspätet anreisen will, werde rechtzeitig informiert, wann er genau eintreffen könne.

9Sperrungen sind nötig: Während der Entschärfung selbst wird die Bundesstraße auf der linken Moselseite gesperrt – auf der rechten ist die B49 ohnehin gerade gesperrt. Außerdem müssen die Schifffahrt auf der Mosel und die Bahnstrecke gesperrt werden. Die Bundesstraße 327 (Hunsrückhöhenstraße) und der Layer Bergweg werden befahrbar bleiben. Wie lang dies dauert, kann naturgemäß niemand vorhersagen. Es kommt stark auf die Bombe und ihren Zustand an.

Die größte Evakuierung in Koblenz

Die größte Evakuierung hat die Stadt Koblenz im Dezember 2011 erlebt: Damals wurde ein Evakuierungsradius von 1,8 Kilometern rund den Fundort in Pfaffendorf gelegt. Das bedeutete: Mehr als 45.000 Koblenzer mussten ihre Häuser verlassen. Zusätzlich mussten zwei Krankenhäuser, sieben Altenheime, die Justizvollzugsanstalt auf der Karthause, Hauptbahnhof und Bahnhof Stadtmitte sowie mehrere Hotels geräumt werden. Die damals größte Evakuierungsaktion nach dem Zweiten Weltkrieg rief auch viele überregionale Medien auf den Plan. Eine noch größere Evakuierung gab es später nach einem Bombenfund im Jahr 2017 in Frankfurt: Hier mussten mehr als 60.000 Menschen ihre Häuser verlassen.

Ebenfalls in Erinnerung ist vielen Koblenzern der Bombenfund bei den Bauarbeiten für die Weißer Höfe im August 2015. Damals mussten rund 10.000 Menschen vor allem in der Altstadt raus, und auch zwei Altenheime und das Polizeipräsidium waren an diesem heißen Sommertag betroffen. dos