„Vorübergehend nicht besetzt“: Das steht auf dem Schild am Gebäude der Bundespolizei im Koblenzer Hauptbahnhof. Was ist hier los? Ist die Sicherheit noch gewährleistet?

Wer am Koblenzer Hauptbahnhof ein Problem hat, hat in der Wache der Bundespolizei auf Gleis 1 eine Anlaufstelle. Denn die Bundespolizei hat hier ihren Dienstsitz.

Hatte, muss man genauer sagen. Denn seit geraumer Zeit hängt an der Tür zu dem kleinen schmucken Gebäude ein Schild: „Vorübergehend nicht besetzt!“ steht darauf, und kleiner darunter: „Bitte wenden Sie sich an die Beamten des abgestellten Fahrzeugs am Seiteneingang des Hauptbahnhofs! Oder telefonisch an die Bundespolizeiinspektion Trier, Tel 49651/43678-1100“.

i Auf dem Schild sind die Infos zu finden. Doris Schneider

Tatsächlich ist am Seiteneingang des Bahnhofs ein großer Polizeiwagen postiert, Beamte sitzen darin. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ist der Wagen besetzt.

Aber warum kann die Wache nicht genutzt werden, was ist der Hintergrund? Eine Anfrage unserer Zeitung bei der Bundespolizei in Trier bleibt länger unbeantwortet, auf mehrfache Nachfragen kommt erst fast zwei Wochen später die Antwort – und sie wirft fast mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt.

i Der Wagen der Bundespolizei dient als Wache. Doris Schneider

Auf die Frage, was der Grund für die Sperrung des Gebäudes ist, antwortet die Pressestelle der Bundespolizei in Abstimmung mit der Deutschen Bahn schriftlich: „Die von DB AG überlassenen Revierflächen sind derzeit von Funktionsstörungen unter anderem im Bereich des Zu- und Abwassers betroffen.“

Bahn und Polizei halten sich mit Infos äußerst bedeckt

Welcher Art diese Störungen sind, wird auch auf Nachfrage nicht konkretisiert. Ebenso wird zunächst keine Auskunft erteilt, seit wann es diese Störungen gibt. Erst auf weitere Nachfragen wird der 24. März als Tag des Auszugs aus dem Gebäude genannt.

Auch die Bahn, die Eigentümerin des Gebäudes ist, nennt nicht mehr Details. Die Bahnsprecherin verweist ebenfalls lediglich auf „Funktionsstörungen, die die Nutzung der Mietfläche einschränken“, so beispielsweise im Bereich Zu- und Abwasser.

i Vorübergehend sind die Beamten der Bundespolizei in der Dammstraße untergebracht. Doris Schneider

Die Ursachenklärung und die Instandsetzung dauern an, heißt es weiter. „Die Bundespolizeidirektion Koblenz und die DB AG befinden sich hierzu in einem engen und stetigen Austausch.“ Da der genaue Umsetzungstermin jedoch noch nicht benannt werden könne, seien die im Bundespolizeirevier Koblenz eingesetzten Beamtinnen und Beamten übergangsweise in einem Gebäude der Bundespolizei in der Dammstraße und somit unweit des Hauptbahnhofs untergebracht.

„Gleichzeitig wird zur Aufrechterhaltung der Ansprechbarkeit der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz bis auf Weiteres ein polizeiliches Einsatzfahrzeug sichtbar vor dem Bahnhofsgebäude vorgehalten und durchgehend (24/7) von Einsatzkräften der im Dienst befindlichen Dienstgruppe besetzt“, so Pressesprecherin Maxie Imgenberg weiter.

Wie viele Menschen bei der Bundespolizei am Bahnhof arbeiten, wird nicht genannt

Wie viele Menschen normalerweise in der Bundespolizei beschäftigt sind, darüber macht die Bundespolizei keine Angaben: „Ich bitte um Ihr Verständnis, dass die Bundespolizei aus einsatztaktischen Gründen grundsätzlich keine Aussagen zu konkreten Personalstärken einzelner Reviere trifft.“

Was tut die Bundespolizei?

Die Bundespolizei ist als Sonderpolizei des Bundes für die Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben zuständig. „Diese umfassen auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahn des Bundes – vereinfacht dargestellt – neben der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch die Verfolgung entsprechender Straftaten“, so die Polizeisprecherin. Das Aufgabenspektrum ist vielfältig. „Es reicht von konkreten polizeilichen Einsatzanlässen wie Personen in hilfloser Lage oder Straftaten wie Sachbeschädigungs-, Körperverletzungs-, Fahrgeld- oder Eigentumsdelikten (Aufzählung nicht abschließend) über Fahndungstätigkeiten gegen Straftäter bis hin zur Bekämpfung der irregulären Migration und anlassunabhängigen Bestreifungen des Hauptbahnhofs Koblenz sowie der umliegenden Bahnanlagen.“ dos