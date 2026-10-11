Große Feier in der Basilika Warum die Ordensritter durch Koblenz ziehen Winfried Scholz 11.10.2026, 13:00 Uhr

i In einer Prozession zogen am Samstag die Ordensritter zur Basilika St. Kastor in Koblenz. Winfried Scholz

Eine große Prozession, Männer in weißen und Frauen in schwarzen Gewändern und überall rote Jerusalemkreuze: In Koblenz hat einer der wichtigsten Jahrestermine des Ritterordens vom heiligen Grab zu Jerusalem stattgefunden. Was es damit auf sich hat.

Große Banner mit rotem Jerusalemkreuz wehen an der Basilika St. Kastor in Koblenz. Das mächtige Geläut der Glocken erfüllt feierlich die Umgebung. Über die Kastorstraße ziehen Hunderte Frauen und Männer in schwarzen und weißen Umhängen zur Kirche.







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