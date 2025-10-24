Riesenbaustelle in Koblenz Warum die neue Pfaffendorfer Brücke so fleckig ist 24.10.2025, 12:00 Uhr

i Wenn man genau hinschaut, sieht man: Die neuen Stahlteile sind fleckig, zeigen verschiedene Graustufen. Alexej Zepik

Viele kennen es vom eigenen Streichen zu Hause: Nicht immer wird die Fläche so gleichmäßig, wie man sich das wünscht. Auch die riesigen Stahlteile der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz sind fleckig. Aber ist das Kunst oder soll das weg?

Mit großen Stahlteilen wird die Pfaffendorfer Brücke nach und nach in Parallellage zur alten aufgebaut – erst Mitte der Woche wurde wieder ein rund 300-Tonnen-Koloss mit einem Kran eingehoben. Majestätisch ragt die Brücke schon von beiden Uferseiten in die Flussmitte, wo noch eine Lücke von etwa 100 Metern klafft.







