Viele kennen es vom eigenen Streichen zu Hause: Nicht immer wird die Fläche so gleichmäßig, wie man sich das wünscht. Auch die riesigen Stahlteile der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz sind fleckig. Aber ist das Kunst oder soll das weg?
Mit großen Stahlteilen wird die Pfaffendorfer Brücke nach und nach in Parallellage zur alten aufgebaut – erst Mitte der Woche wurde wieder ein rund 300-Tonnen-Koloss mit einem Kran eingehoben. Majestätisch ragt die Brücke schon von beiden Uferseiten in die Flussmitte, wo noch eine Lücke von etwa 100 Metern klafft.